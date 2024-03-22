Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Армению

Экспорт подмосковной продукции в Армению увеличился на 12%, в страну поставляют мясную и молочную продукцию, а также кондитерские изделия. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Товары, произведенные на территории Московской области экспортируются в более чем 90 стран мира. Основная доля приходится на страны СНГ. В 2023 году из Московской области в Армению было ввезено 24 тысяч тонн продукции» — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В частности, по его словам, на экспорт отравили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий и более 2,5 тысячи тонн молочной продукции. В этой работе задействованы Дмитровский молочный завод, «Трио-инвест», «Раменский кондитерский комбинат», а также «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.