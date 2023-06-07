Подмосковье вошло в число лидеров по количеству молодежи в участковых избиркомах

Московская область находится в числе регионов — лидеров по участию молодых специалистов в избирательных участковых комиссиях. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Она отметила, что в настоящее число работающих в участковых избиркомах региона молодых людей составляет двадцать два процента. Этот показатель выше среднего по стране.

В рамках Форума организаторов выборов и референдумов, который накануне состоялся в Доме правительства Подмосковья, председатель ЦИК также отметила, что регион занимает второе место среди субъектов РФ по численности избирателей.

Ранее сообщалось, что глава Центральной избирательной комиссии России поблагодарила губернатора Подмосковья Андрей Воробьева за внимание к развитию избирательной системы.