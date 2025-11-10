Подмосковье вошло в число лидеров по количеству заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»
Фото: [предоставлено организаторами]
От Подмосковья на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 305 заявок. Таким образом, по числу поданных заявок регион вошел в топ-5.
Цель конкурса — выявить перспективных руководителей в области сельского хозяйства. Он проводится совместно с Министерством сельского хозяйства России.
В целом на конкурс поступило более 7,5 тыс. заявок из 89 регионов РФ и 11 зарубежных стран. В числе участников — представители самых разных отраслей АПК. Из них 62% — это мужчины. Более чем у 27% участников от двух высших образований. Большинство — молодые специалисты.
Участников ждут дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители конкурса смогут пройти обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также обучение по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж».
