Подмосковье вошло в число лидеров по количеству заявок на участие в шестом сезоне проекта «Твой Ход»

Московская область вошла в топ-30 по количеству заявок, поданных на участие в шестом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в общей сложности в 2026 году было подано более 32 тыс. заявок по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

От Подмосковья конкурсные треки выполнит 371 студент. Им доступны пять треков: «Делаю», «Твой Ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю».

«Мы видим, как год от года растет интерес: молодые люди все увереннее заявляют о своих инициативах. Сама по себе поданная заявка – это уже важный шаг, и для многих он был самым сложным», – отметила директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

Участникам предстоит разработать свои проекты, пройти образовательный курсы, организовать активности и не только. Так, например, в треке «Делаю», который ориентирован на выявление и поддержку студенческих лидеров, определятся 100 лучших проектов. Их лидеры получат премию в размере 1 млн рублей.

Желающие также смогли подать заявки на спецпроекты «Твой Ход х Импровизация» и «Твой Ход х Дебаттл», а также на флагманскую программу «Жить и создавать в России». Руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова добавила, что каждая заявка – это маленькая искра большого потенциала.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Минобразования Российской Федерации.

