Подмосковье вошло в десятку лидеров по числу заявок на участие в «Флагманах образования»

Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по числу заявок на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – жители подали более 3,9 тыс. заявок. В общей сложности со всех российских регионов и 56 стран мира поступило более 100 тыс. заявок, сообщили в пресс-службе проекта.

Среди участников – студенты, педагоги и административные работники сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков смогут войти в кадровый резерв муниципального, регионального и федерального уровня и получить именной сертификат. Кроме того, проект позволяет найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив и присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования».

От Подмосковья поступили заявки по трекам «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество». Победителей отборочных этапов пригласят на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.

«Проект «Флагманы образования» объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков «Медиа», «Культура», «Государство» и «Наставничество» они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов», – сказал первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Узнать другие подробности можно по ссылке. Отметим, что проект организовали в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.