Подмосковье вошло в рейтинг самых популярных направлений у россиян для отдыха на Новый год

Московская область вошла в рейтинг самых популярных направлений, которые выбирают россияне для отдыха на Новый год. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».

Согласно его информации, жители страны в этом году отдают предпочтение путешествиям именно в новогоднюю ночь, реже — на Рождество. При этом около 35% броней пришлось на черноморские курорты, еще 11% — на Минеральные Воды, по 7% — на Подмосковье и Белоруссию.

«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году — здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм. Все это развивается. Третье — это Санкт-Петербург, туда же можно отнести и весь Северо-Запад, включая Карелию. Далее идет Псковская область, Пермский край», — сказал вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.