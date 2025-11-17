Подмосковье вошло в ТОП-10 регионов России по уровню ЗОЖ

Московская область и Москва заметно улучшили свои позиции в рейтинге регионов России по приверженности здоровому образу жизни, подготовленном РИА Новости : Подмосковье поднялось на 10-е место, Москва — на восемь позиций, отражая рост интереса жителей к спорту и снижению вредных привычек.

По итогам 2024 года Московская область вошла в десятку лидеров рейтинга ЗОЖ, набрав 80,1 балла и поднявшись с 12-го места. Москва также улучшила свои результаты — столица поднялась сразу на восемь строк, что связано с ростом числа жителей, систематически занимающихся спортом, и уменьшением доли курильщиков.

В целом по стране приверженность здоровому образу жизни продолжает расти. По данным Минспорта, регулярными занятиями физкультурой охвачено 60,3% населения — на 3,5 п. п. больше, чем годом ранее. Лидером здесь стала Сахалинская область, за которой следуют Краснодарский край, Тамбовская и Ульяновская области, Татарстан и Липецкая область.

В ежегодном рейтинге РИА Новости вновь выделились регионы Северного Кавказа: Дагестан сохранил первое место, Чечня — второе, а Ингушетия поднялась на третью строчку. Эксперты объясняют их успех низким потреблением табака и алкоголя, а также высокой вовлеченностью жителей в спорт. Стабильные позиции сохраняют Ульяновская область и Кабардино-Балкария.

На противоположном полюсе рейтинга — Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Камчатский край и Ненецкий автономный округ. Их слабые результаты связаны с низкой спортивной активностью и высокими показателями потребления алкоголя и табака, хотя в отдельных регионах заметны позитивные тенденции.

Существенный прогресс показал Крым, поднявшийся сразу на 22 позиции благодаря заметному росту числа людей, занимающихся спортом, и снижению курения. Также улучшились показатели Брянской области (+13), Татарстана (+10), Санкт-Петербурга (+9). Всего положительную динамику продемонстрировали 38 субъектов страны.

Ранее сообщалось, что среди молодежи активно распространяются деструктивные тренды.