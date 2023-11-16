Подмосковье возглавило десятку самых результативных регионов по итогам акции «БумБатл»

Московская область заняла первое место в акции по сбору макулатуры «БумБатл» с результатом более 1,8 тысячи тонн собранных бумажных отходов.

В четвертом сезоне акции приняли участие представители 89 регионов России, в общей сложности им удалось собрать около 100 тысяч тонн бумажных отходов, что стало рекордом. Победителей определили в шести номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров. В топ-10 самых результативных регионов, помимо Подмосковья, вошли Белгородская область, ХМАО, Республика Татарстан, Брянская область, Москва и другие.

По словам первого замминистра природных ресурсов России Константина Цыганова, за время проведения акции к ней присоединились более 2,5 миллиона участников.

«Статистика доказывает, что с каждым годом процент граждан, которые сортируют отходы, растет. К 2030 году мы должны обеспечить переработку 100% отходов», — отметил Цыганов.

Отметим, что жюри проекта также огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях. Всего будут выбраны 20 победителей, награждение которых пройдет вместе со всеми победителями в начале декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Отметим, что акция проходила под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.