Подмосковье возглавило рейтинг регионов России по потребительскому поведению в Сети

Московская область стала лидером рейтинга российских регионов по потребительскому поведению в интернете. Соответствующее исследование провела компания PIM Solutions, сообщил пресс-служба организации.

Аналитики изучили данные тридцати миллионов интернет-заказов. Учитывались такие показатели, как средний чек, уровень выкупа, доля предоплаты, а также время забора заказов из постаматов и пунктов выдачи.

«Основными факторами, позволившими региону возглавить рейтинг, стали высокий уровень выкупа заказов (94,44 процента) и быстрое время забора заказов (0,9 суток -лучший показатель по стране)», — отметили аналитики.

Второе место в рейтинге занял Краснодарский край, третье — Татарстан. В первую десятку также вошли Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, Костромская, Новосибирская, Калужская и Самарская области.

Отмечается, что почти во всех российских регионах вырос выкуп и заметно снизился срок забора заказов. Кроме того, в ряде субъектов на десять и более процентов выросла доля предоплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе стараются делать удобными сервисы для бизнеса.