Подмосковье задует и закатает в лед: жителей Подмосковья предупредили об «адской» погоде

Московскую область с вечера 21 декабря ждут резкие и опасные погодные изменения, связанные с прохождением холодного атмосферного фронта. Погода испытает на прочность сразу несколько подмосковных округов, включая южные и северо-восточные муниципалитеты.

Региональное МЧС предупреждает, что с 22:00 пятницы и до 21:00 субботы, 22 декабря, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и снега. Ситуацию усугубят сопутствующие явления: в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, а днем добавится усиление ветра с опасными порывами до 15 метров в секунду.

Главный сюрприз преподнесет температура: к вечеру субботы столбики термометров резко опустятся до -5...-8°С, что на фоне дневных осадков гарантированно создаст сильную гололедицу на дорогах и тротуарах.

Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) городов, включая Черноголовку и Серпухов, также распространили предупреждения для жителей. В частности, в Серпухове, расположенном на юге области, существенное ухудшение погоды ожидается с вечера 21 декабря. Местные власти настоятельно просят автомобилистов и пешеходов проявить максимальную осторожность.

Спасатели дали четкие и практические рекомендации, которые помогут пережить непогоду без происшествий. Водителям следует обязательно перейти на зимний стиль вождения: увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких разгонов, торможений и маневров, а также заранее переобуть автомобиль в зимнюю резину. Пешеходам нужно выбирать обувь с нескользящей подошвой, двигаться не спеша, стараясь наступать на всю стопу, и быть особенно внимательными при переходе проезжей части. В случае экстренной ситуации работает единый номер телефона спасения 112.

Ранее сообщалось, что погода в Мособласти принесет неприятный ледяной сюрприз уже в понедельник. Подробно об этом рассказывал синоптик Леус.