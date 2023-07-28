Подмосковье заняло первое место среди лидеров Индекса IQ городов и вошло в десятку умных регионов России

В России подвели итоги расчета Индекса IQ городов в рамках четвертого всероссийского форума по развитию цифровых решений «Умный город» в Уфе, который организовал Минстрой России. Подмосковье заняло первое место и вошло в ТОП-10 умных регионов страны, сообщили в областном ГУСТ.

«Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

В частности, по ее словам, в рамках мероприятия рассказали об использовании «умных» автомобилей, которые контролируют чистоту и порядок, камер систем «Савант», отслеживающих незаконную перевозку строительных отходов, и камер «Безопасного региона», контролирующих нарушения в содержании территорий. Министр уточнила, что награду Московской области вручили глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Мы продолжим цифровизацию в Московской области, чтобы каждый житель смог отметить — в моем городе стало комфортнее, ведь умный город — это не только про технологии, это про нас с вами и наше будущее», — заключила Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.