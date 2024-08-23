Подмосковье заняло второе место в ЦФО по количеству заявок в конкурсе лекторов от Общества «Знание»
Фото: [Общество «Знание»]
Более семисот заявок из Подмосковья поступило на участие во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор. Так, наш регион занял 4-е место по стране и 2-е по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Ожидается, что региональный этап конкурса будет проходить до середины ноября. В нем примут участие полторы тысячи лекторов, которые проведут авторские лекции при поддержке местных филиалов Общества «Знание». Также пройдут онлайн-собеседования с экспертами.
Среди направлений, на которые подавались участники из Московской области, лидируют три: «Педагогика, образование и наставничество», «История и сохранение исторической памяти» и «Медицина и психология».
Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году за парты подмосковных школ сядут 1,1 миллиона учеников.