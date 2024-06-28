Подмосковная Балашиха и белорусский Могилев стали городами-побратимами

«Сейчас, как никогда, важно сохранять и создавать новые крепкие дружеские отношения не только в рамках нашей страны, но и с соседями. Республика Беларусь всегда была для России братским государством. Безусловно, это важный шаг для наших городов. Уверен, что наши взаимоотношения будут расти и развиваться», — подчеркнул Сергей Юров.