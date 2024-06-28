Подмосковная Балашиха и белорусский Могилев стали городами-побратимами
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Балашиха]
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас, как никогда, важно сохранять и создавать новые крепкие дружеские отношения не только в рамках нашей страны, но и с соседями. Республика Беларусь всегда была для России братским государством. Безусловно, это важный шаг для наших городов. Уверен, что наши взаимоотношения будут расти и развиваться», — подчеркнул Сергей Юров.
Глава муниципалитета отметил, что у Балашихи и Могилева есть много точек соприкосновения для выстраивания культурных и экономических связей. В регионе есть серьезный спрос на продукцию, которую производят в Беларуси. В Балашихе привлекаются новые инвесторы, поэтому данное подписание — начало долгого и плодотворного сотрудничества между городами и государствами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 баллов на ЕГЭ.