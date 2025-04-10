Подмосковная дача беглой Аллы Пугачевой оказалась под угрозой сноса

Юрист Александр Хаминский в разговоре с корреспондентом сайта aif.ru перечислил условия, которые нужны для сноса дачи певицы Аллы Пугачевой в Истре Московской области.

Трехэтажный особняк в деревне Бережки Алла Борисовна приобрела еще в 90-х. Она не жила там, но проводила тусовки с друзьями тех лет. Однако территория дачи оказалась спорной, а точнее, один участок береговой зоны с причалом. Во-первых, он расположен на водоохранной территории. Во-вторых, кусок певица арендовала у муниципалитета. И хотя с 2014 года недвижимость перешла внуку певицы Никите Преснякову земля с причалом осталась за звездной бабушкой.

Если спорную историю не решат, то и территорию могут забрать, а дачу отправить под снос. Однако для этого нужны законные условия. Как пояснил юрист Хаминский, снести имеют право строение, если оно было построено нелегально в обход правил.

«Но я даю 99%, что у дома, который построен и сдан в эксплуатации в водоохранной зоне, все необходимые документы на тот момент были. Как без документов можно принять в эксплуатацию дом? Также участок вместе с домом могут изъять для государственных или муниципальных целей. К примеру, собрались строить пляж для ветеранов СВО и лучшего места не нашли», — сказал собеседник издания.

После снова местные власти будут должны компенсировать все по рыночной стоимости. Выплату может оспорить хозяин в суде, привлекая оценщиков и адвокатов.

Напомним, что сбежавшая из России Алла Пугачева и ее семья уже много лет пытаются что-то решить с недвижимостью в Истре. Недавно в очередной раз дом выставили на продажу за 152 млн рублей. Цена пока самая маленькая: до этого строение пытались продать за 225 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пугачева не стала приезжать на похороны Киркорова-старшего.