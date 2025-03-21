Пугачева отказалась приезжать на похороны Киркорова

Алла Пугачёва, российская певица, не планирует присутствовать на церемонии прощания с Бедросом Киркоровым, народным артистом Российской Федерации. Об этом стало известно из заявления, сделанного в беседе с ТАСС Еленой Чупраковой, представителем народной артистки СССР.

18 марта не стало Филиппа Киркорова-старшего. Причиной смерти народного артиста России, предположительно, могла стать острая сердечная недостаточность. Прощание с ним состоится 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

«Не приедет», — сказала Чупракова, добавив, что Пугачева вообще не сообщала ей о своих подобных намерениях.

В свою очередь в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» Леонид Дзюник, известный российский продюсер, высказал мнение, что причиной отсутствия Пугачевой на церемонии могла стать сложная финансовая ситуация.

«А откуда деньги? Деньги надо зарабатывать. А там-то что, кому они нужны?» — высказался он о проживающей в Израиле экс-примадонне.

Алла Пугачёва состояла в браке с Филиппом Киркоровым на протяжении одиннадцати лет. В одном из интервью Бедрос делился, что между ним и Аллой сложились теплые и доверительные отношения. В разговоре она иногда называла его «папой», а иногда — «Борей», используя ласковое обращение.

Ранее сообщалось, что артист Бедрос Киркоров скончался дома в окружении близких.