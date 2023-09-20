Подмосковная дача Сталина выставлена на торги

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Первоначальная цена лота — 403,49 миллиона рублей. В состав лота входит аренда участка площадью 38,4 гектара и продажа объектов недвижимости общей площадью 3.8 тысяч квадратных метров.

Историческое здание усадьбы XIX века неплохо сохранилось, но внутри есть к чему приложить руку. По мнению члена Союза краеведов России Сергея Егорова, известная в народе, как «Дача Сталина», усадьба со временем утрачивает исторический облик по ряду причин. Остается надеяться, что будущий владелец вдохнет в усадьбу новую жизнь. Близость к столице делает Липки-Алексеевское заманчивым вариантом для строительства отеля или гостиничного комплекса.

Как сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, по условиям договора, новый собственник должен будет подготовить проект по реставрации усадьбы. Сама усадьба входит в ансамбль, к которому относится и прилегающая к зданию территория. Проект реставрации должен включать комплексное предложение по сохранению облика здания и земли вокруг него»

Ранее сообщалось, что студенты подмосковного колледжа помогли организовать международный велозаезд.