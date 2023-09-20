Студенты подмосковного колледжа помогли организовать международный велозаезд

Студенты работали на регистрации участников, выдавали чипы, указывали маршрут по дистанциям и помогали в камере хранения. Их профессионализм и преданность делу были на высшем уровне, и они справились с поставленными задачами отлично, отмечено в сообщении ведомства. В свою очередь, волонтеры признались, что получили незабываемые впечатления и ценный опыт работы на крупном мероприятии.

Ранее сообщалось, что проект подмосковной поликлиники рекомендован для строительства по всей стране.