Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Сегодня, в День защитника Отечества, Московской области в составе участников спецоперации, воспитанников кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, молодогвардейцев и юнармейцев возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Отмечается, что шествие возглавил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Мы гордимся русскими воинами, которые в разные времена героически сражались за родную землю. И сегодня, когда наше государство проходит серьезные испытания, этот праздник имеет особое значение. Мы как никогда осознаем огромную роль тех мужественных людей, которые охраняют нашу мирную жизнь, самоотверженно сражаясь с неонацизмом в зоне специальной военной операции», — сказал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул, что многие храбрые ребята сейчас на фронте продолжают дело своих дедов и прадедов.

«Они делают все, чтобы окончательно искоренить это зло. Проливают свою кровь за то, чтобы русские люди могли жить в безопасности, не боялись говорить на родном языке. Мы восхищаемся боевой мощью современной армии России. Несокрушимой силой наших воинов», — отметил Игорь Брынцалов.

Присутствующие возложили венок и цветы к мемориалу и почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поучаствовал в телемосте, который состоялся в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества», с военнослужащими полка Московской области, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.