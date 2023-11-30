Подмосковная хаски-деревня «Рузская Аляска» победила на премии «Сделано в России-2023»

«Мы отличаемся от других проектов тем, что все наши собаки — это бывшие потеряшки и отказники. Хочу сказать слова благодарности Министерству культуры и туризма Московской области, они в нас верят, и именно они выдвинули нас на эту премию. Приглашаем всех жителей России к нам в гости, на экскурсию, будем очень рады всем», — рассказала руководитель проекта «Рузская Аляска» Наталия Басина.