Подмосковная хаски-деревня «Рузская Аляска» победила на премии «Сделано в России-2023»
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
Победителем XXII ежегодной премии «Сделано в России-2023» в номинации «Путешествия. По России с любовью» стала хаски-деревня «Рузская Аляска» из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.
«Мы отличаемся от других проектов тем, что все наши собаки — это бывшие потеряшки и отказники. Хочу сказать слова благодарности Министерству культуры и туризма Московской области, они в нас верят, и именно они выдвинули нас на эту премию. Приглашаем всех жителей России к нам в гости, на экскурсию, будем очень рады всем», — рассказала руководитель проекта «Рузская Аляска» Наталия Басина.
Ранее Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы почувствовали заботу.