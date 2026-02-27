Подмосковная «колибри»: в нацпарке засняли, как редкая птица виртуозно разделывает тую

В подмосковной части национального парка «Лосиный остров» наступил сезон гастрономических изысков для самых маленьких обитателей леса. В феврале здесь можно заметить крохотную птицу с черно-белой головой — московку. Этот вид считается одним из самых миниатюрных представителей пернатых Подмосковья и по размеру сравнится разве что с экзотическими колибри, выяснил REGIONS .

Вес московки составляет всего 7–12 граммов, а длина тела не превышает 11 сантиметров. Несмотря на скромные габариты, птица занесена в Красные книги некоторых регионов, включая Москву. Впрочем, в Подмосковье ее популяции, как уверяют специалисты, ничего не угрожает.

Чтобы увидеть эту редкую гостью, достаточно приглядеться к туям. В конце зимы хвойные деревья превращаются для московки в настоящий супермаркет. Плоды туи содержат семена, богатые маслами и питательными веществами, что делает их ценным источником энергии в морозные дни.

«Наблюдать за тем, как как московка „сервирует“ свой обед — отдельное удовольствие. Птица ловко цепляется за шишку лапками, затем точным движением клюва вскрывает чешуйки, вынимает семечко и, удерживая его, раздалбливает оболочку. Ядро птица съедает, а пустую „чашку“ сбрасывает вниз», — рассказали REGIONS в пресс-службе нацпарка.

Таким образом, маленькая московка не только кормится сама, но и устраивает настоящий «фуршет» для обитателей леса, оставляя после себя переработанный корм. Увидеть это действо своими глазами — большая удача для посетителей парка, вооруженных терпением и фотоаппаратом.

