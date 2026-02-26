«Ресторан для белки Светы»: дятел Зорро посетил лесной общепит в Балашихе

В Балашихе местное заведение общепита расширило клиентскую базу за счет пернатых. Правда, как пишет REGIONS , речь идет не о ресторане для людей, а о популярном среди животных «кафе». Очевидцам удалось запечатлеть на видео редчайшего гостя, посетившего кормушку, известную как «Ресторан для белки Светы». Информацию об этом распространил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Необычное «лесное кафе» установили в конце сентября прошлого года в зеленой зоне микрорайона Южный. Конструкция быстро стала точкой притяжения для местных пушистиков, однако накануне выяснилось, что его клиентура не ограничивается одними белками. «Ресторан для белки Светы» удостоил своим визитом белоспинный дятел — птица, занесенная в Красную книгу Московской области и ряда других регионов.

Как пояснили специалисты национального парка «Лосиный остров», встретить этого пернатого считается большой удачей. Узнать его легко по характерной окраске: белая спина и черная «маска» вокруг глаз. За стремительный полет и эффектный внешний вид орнитологи прозвали эту птицу лесным Зорро.

«Добывая личинки жуков из пораженных деревьев, „санитар в маске“ поддерживает здоровье леса. Кроме того, он еще и строитель — помогает лесным обитателям обретать жилье. Выдолбленные птицей дупла позже становятся домами для синиц, мухоловок и даже белок», — рассказали в нацпарке.

Интерес к кормушке со стороны дятла удивил натуралистов. Обычно эти птицы предпочитают добывать пищу в коре деревьев даже в зимний период и редко интересуются угощениями, предназначенными для белок или мелких лесных птиц. Однако, судя по видеокадрам, харизма «Ресторана для белки Светы» оказалась сильнее гастрономических привычек, и даже краснокнижный «лесной Зорро» не смог пролететь мимо оригинального заведения.

