Подмосковная команда представила проект цифрового медицинского навигатора «Нейра» в «Сенеже»

Подмосковная команда в рамках третьего потока программы «Школа муниципальных команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представила проект цифрового медицинского навигатора «Нейра», который внедрят в городе Дубна, в состав команды вошли представители администрации округа. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности проекты представили 75 участников — главы муниципалитетов и их управленческие команды из 16 регионов России. Программу реализуют совместно с Администрацией Президента России и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Она направлена повышение компетенций руководителей органов местной власти для более эффективного решения задач по комплексному развитию регионов, среди партнеров — ВШГУ Президентской академии и АНО «Диалог Регионы».

«В ходе программы участники преобразовали свои идеи в управленческие решения — с полной дорожной картой реализации и ответственными исполнителями. Уверен, что реализация этих проектов станет драйвером позитивных изменений: они не просто повысят качество жизни людей, а зададут новые стандарты муниципального управления, где главным бенефициаром является человек, а главным инструментом — профессиональная команда», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Проект «Нейра» направлен на решение ситуации с разрывом между пациентом и помощью, помощник будет доступен 24/7 в формате голосового и текстового диалога. Он позволит записаться к врачу, уточнить расписание, получить базовую справочную информацию и не только, в его основе — технологическое ядро российских ИT-компаний с использованием искусственного интеллекта.

«Благодаря участию в „Школе муниципальных команд“ Мастерской управления „Сенеж“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ мы смогли просчитать экономику, продумать интеграцию с существующими системами и собрать команду, которая будет отвечать за внедрение», — отметил глава городского округа Дубна Московской области Максим Тихомиров.

Защита проектов участников второго потока прошла в середине марта 2026 года.

