Подмосковная компания локализует производство нетканого полотна

Компания «Коттон Клаб» реконструировала свой производственно-складской корпус в Балашихе, за счет чего она сможет расширить и локализовать производство нетканого полотна. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

После обновления мощности производства будут достигать 30 тонн нетканого полотна в сутки. Площадь нового корпуса составляет три тысячи квадратных метров, его планируют запустить в декабре этого года. В результате в округе создадут 100 новых рабочих мест. Отметим, что компания работает в собственном производственно–складском комплексе площадью более 47 тысяч квадратных метров. Каждый год здесь выпускают 85 миллионов упаковок ватных палочек, 220 миллионов упаковок влажных салфеток, 300 миллионов подгузников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.