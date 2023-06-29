Подмосковная компания откроет производство кондитерских изделий в Егорьевске через год

В сообщении ведомства уточнили, что в рамках второго этапа строительство планируется установка производственных линий для производства конфет, вафель, шоколада, мармелада. Проектная мощность предприятия составит 45-47 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, здесь разместят административно-бытовые помещения, контрольно-пропускные пункты, прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют к концу следующего года.

Отметим, что профвизит был проведен по инициативе застройщика, заявку он заполнил на портале госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.