Подмосковная компания откроет производство кондитерских изделий в Егорьевске через год
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Компания ООО «Машины сладости» откроет производство кондитерских изделий в сельском поселении Юрцовское городского округа Егорьевск. Инспекторы областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на строительстве объекта.
В сообщении ведомства уточнили, что в рамках второго этапа строительство планируется установка производственных линий для производства конфет, вафель, шоколада, мармелада. Проектная мощность предприятия составит 45-47 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, здесь разместят административно-бытовые помещения, контрольно-пропускные пункты, прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют к концу следующего года.
Отметим, что профвизит был проведен по инициативе застройщика, заявку он заполнил на портале госуслуг региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.