Подмосковная осень: полтысячи журавлей готовятся к перелету в Африку

В заказнике «Журавлиная Родина» в Талдомском округе начался ежегодный осенний сбор журавлей перед миграцией в Северную Африку. Как сообщает REGIONS, более 500 птиц активно кормятся на полях, чтобы набрать достаточно жира для преодоления многотысячного перелета.

Орнитологи отмечают, что первая группа уже отправилась в путь, а оставшиеся особи улетят в течение двух недель. Особое внимание ученые уделяют окольцованному журавлю по кличке Дубна, который гнездился на Заболоцком озере. Его миграция позволяет отслеживать пути перемещения всей популяции и изучать особенности поведения птиц во время длительных перелетов. Данные с таких меченых особей помогают разрабатывать меры защиты мест остановок и зимовок.

13 сентября в деревне Дмитровка состоятся традиционные всенародные проводы журавлей. Мероприятие, поддерживаемое Президентским фондом природы, дает уникальную возможность наблюдать птиц в естественной среде обитания. Посетители могут присоединиться к экскурсиям по эко-тропам, пролегающим через сфагново-клюквенные болота с краснокнижными растениями.

Заказник площадью 11 тысяч гектаров служит не только временным пристанищем для журавлей, но и домом для многих редких видов животных и растений. Данные, собранные во время миграции, используются для разработки программ защиты перелетных птиц на международном уровне.

Для местных жителей и туристов это возможность познакомиться с уникальной природой Подмосковья и осознать важность сохранения биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что российские бойцы спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке.