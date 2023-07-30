Подмосковная ПВО отразила атаки сразу двух беспилотников на Москву

Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы Московской области, в Подмосковье средствами противовоздушной обороны удалось сбить два БПЛА, запущенных в сторону столицы, предположительно, со стороны Украины.

Как рассказал собеседник агентства, все произошло на западе Московской области на границе Одинцовского и Красногорского районов.

В свою очередь, как передает Baza, о прозвучавших в небе взрывах сообщили жители упомянутых выше районов Московской области. В публикации приводится, что им удалось, скорее всего, услышать работу подмосковной ПВО по беспилотникам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь жителям в устранении последствий недавней атаки БПЛА.