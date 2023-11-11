Подмосковная Шатура стала площадкой для съемок сериала «Гиперопека»

Сериал в формате коротких видео снял популярный среди молодежи блогер и режиссер Гуфи Медалин на территории детского лагеря «Изумрудный» в подмосковной Шатуре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что каждый эпизод длится не больше минуты. Сам же сериал расскажет зрителям о буллинге, мечте, взрослении, отношениях подростков с родителями и друг другом - и все это за 15 минут. Посмотреть «Гиперопеку» целиком можно на данной платформе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.