Подмосковная студентка, работавшая матросом-спасателем, спасла жизнь тонущему ребенку в Клину

Ксения Зеленова, являющая студенткой 4 курса колледжа «Подмосковье», спасла жизнь шестикласснику, который начал уходить под воду в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в городском округе Клин. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

Отмечается, что Али в парке был один, без родителей, примечательно, что плавать мальчик не умел. Однако решил попробовать, заходя все глубже и глубже. Не рассчитав силы, мальчик начал уходить под воду.

Девушка оперативно вытащила мальчика, и оказала ему первую помощь. Али поблагодарил свою спасительницу и даже записал для нее видео-благодарность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев похвалил работу молодежных и волонтерских организаций Подмосковья.