Подмосковное БТИ с начала года обследовало семь новых школ
Фото: [пресс-служба БТИ Московской области]
Специалисты БТИ Подмосковья с начала этого года обследовали строения семи новых школ, провели инвентаризацию и составили документацию для ввода образовательных учреждений в эксплуатацию.
Как уточнили в пресс-службе областного министерства имущественных отношений, речь идет о зданиях новых школ в Ленинском городском округе, а также в Раменском, Балашихе, Королеве и Коломне.
Работа регионального Бюро технической инвентаризации позволила сделать учебный процесс для детей Подмосковья комфортным — в новых современных образовательных учреждениях, отметила гендиректор областного БТИ Елена Казимир.
«Для нас всегда очень важно провести кадастровые и инвентаризационные работы быстро и качественно, особенно если это касается социальных объектов», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Московской области.