Подмосковное отделение партии «Единая Россия» передало 11 тонн гумпомощи волонтерам лагеря «Курский рубеж»
Фото: [пресс-служба Московского областного отделения «Единой России»/Никита Пушкин]
Отделение партии «Единая Россия» Московской области передало 11 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Груз получили волонтеры лагеря «Курский рубеж».
Волонтеры занимаются восстановлением инфраструктуры и помогают жителям с решением бытовых и юридических вопросов. В работе заняты и молодогвардейцы из Подмосковья.
«Московская область неоднократно помогает нам, курянам, после атаки украинских формирований. Сейчас помощь другого рода — она нужна волонтерам, которые трудятся в приграничных районах», — отметила исполнительный секретарь отделения «Единой России» Центрального округа Курска Татьяна Хмелевская.
