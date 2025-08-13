Подмосковное отделение партии «Единая Россия» передало 11 тонн гумпомощи волонтерам лагеря «Курский рубеж»

Волонтеры занимаются восстановлением инфраструктуры и помогают жителям с решением бытовых и юридических вопросов. В работе заняты и молодогвардейцы из Подмосковья.

«Московская область неоднократно помогает нам, курянам, после атаки украинских формирований. Сейчас помощь другого рода — она нужна волонтерам, которые трудятся в приграничных районах», — отметила исполнительный секретарь отделения «Единой России» Центрального округа Курска Татьяна Хмелевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания Бюро высшего совета партии рассказал о ключевых направлениях помощи участникам СВО.