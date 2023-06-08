Свыше двухсот гектаров земли предоставили хозяйству по программе «Подмосковные 10 га»

КФХ «Егорьевское» в рамках губернаторской программы «Подмосковные 10 га» получило четыре земельных участка площадью 220 гектаров в Егорьевске. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. На них высадят зерновые, зернобобовые и масличные культуры.

«На сегодняшний день общая площадь земель, которые можно получить в рамках программы, составляет более 2,7 тысячи гектаров, перечень участков составляет более 100 единиц и работа по его наполнению продолжается», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Отметим, что землю в регионе сейчас предоставляют в 26 округах, фермеры могут безвозмездно использовать ее на протяжении шести лет. В регионе также действует цифровой сервис по подбору земель, воспользоваться им можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активными темпами развивается сельское хозяйство.