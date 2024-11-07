Подмосковному Межрегиональному учебному центру ГУФСИН России исполнилось 25 лет

Межрегиональному учебному центру ГУФСИН России по Московской области исполняется 25 лет, его открыли в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр является одним из 11 образовательных учреждений в стране, где обучают и проводят переподготовку сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. В общей сложности обучение там прошли более 20 тысяч специалистов. Для обучения специалистов в учреждении обустроены компьютерные и учебные классы, спортивный зал и спортивные площадки, тир для стрельбы, современное общежитие и не только.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность педагогическому коллективу и сотрудникам учреждения за преданность делу, профессионализм и командный дух. Благодаря вашему труду мы смогли достичь значительных результатов. Пусть впереди нас ждут новые свершения, успехи и возможности для роста», — сказала в своей поздравительной речи начальник Учебного центра подполковник внутренней службы Наталья Никифорова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.