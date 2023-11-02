Подмосковную дачу Сталина продали на торгах более чем за 400 миллионов рублей

Усадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищах, где в начале 30-х годов проживал Иосиф Сталин, ушла с молотка.

Единственным участником и победителем торгов стала одна из краснодарских компаний. Актив она получит по начальной цене — 403,5 миллиона рублей, сообщает «РИА Недвижимость».

Усадьба была построена в девятнадцатом веке. До 1989 года она была правительственной дачей.

Ранее сообщалось, что новый собственник усадьбы, согласно условиям договора, должен будет подготовить проект ее реставрации, включающий комплексное предложение по сохранению облика здания.