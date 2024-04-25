Подмосковную деревню Воловичи газифицировали по губернаторской программе

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты «Мособлгаза» построили газораспределительные сети в ранее негазифицированном населенном пункте деревне Воловичи в городском округе Коломна. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Отмечается, что протяженность построенного газопровода составила почти восемь километров. Ожидается, что он сможет обеспечить газоснабжение около пятидесяти домовладений.

По словам Вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, в рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в 2023 году план перевыполнен на 20% — введен 71 объект. А в текущем году запланирован ввод еще 70 объектов (10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что за пять лет масштабная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья затронет 5,4 миллиона жителей.