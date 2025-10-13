Подмосковную молодежь пригласили принять участие в курсах «Профразвития»

Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представил новую серию онлайн-курсов, которая поможет подмосковной молодежи сделать первые шаги в профессии и построить карьеру мечты. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Для жителей Подмосковья все курсы бесплатны и доступны на платформе rsv.ru в разделе «Обучение» по тегу #карьера_мечты. В программу вошли адаптация на новом месте, развитие коммуникаций, грамотная самопрезентация и не только.

«Все курсы практичные, короткие и удобные для прохождения онлайн. Они не только дают знания, а помогают молодым ребятам чувствовать себя увереннее при первом собеседовании, например, и осознанно принимать решения – с пониманием своих целей и возможностей»», – отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Так, например, молодежи доступны курсы «Сопроводительное письмо. Как попасть в точку за несколько секунд», «Как выбрать карьерный путь?», «Виды мотивации при планировании карьеры» и другие.

Подобные онлайн-курсы прошли десятки тысяч участников, проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

