Подмосковные аграрии обсудили внедрение новых технологий в сфере АПК на форуме в Клину

В подмосковном Клину состоялся форум для руководителей и сотрудников агропромышленных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил глава ведомства Владислав Мурашов, аграриям в Подмосковье оказывается всесторонняя поддержка — все меры направлены на развитие и укрепление отрасли.

«Всего в Подмосковье существует тридцать три субсидии, двадцать три из которых с софинансированием из федерального бюджета. В текущем году на поддержку аграриев уже переведено 4,3 миллиарда рублей», — указал министр.

На форуме в Клину представители АПК обсудили вопросы подготовки кадров для отрасли, новые технологии и эффективность ведения семейного бизнеса в сельском хозяйстве.

Также в рамках мероприятия работала гастрономическая ярмарка, где была представлена натуральная фермерская продукция сельхозпроизводителей Клинского района.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу АПК с помощью льготной ипотеки.