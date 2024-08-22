Подмосковные аграрии почти завершили уборку полей, засаженных масличными культурами

Подмосковные аграрии убрали свыше пятнадцати процентов полей, засаженных масличными культурами, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По посадочным площадям в регионе лидирует рапс — свыше сорока тысяч гектаров. Далее идут соя — пятнадцать тысяч гектаров, подсолнечник — 2,3 тысячи гектаров. Еще семьсот гектаров полей засеяны льном, горчицей и другими масличными культурами.

Так, в Подмосковье уже собрали более двадцати восьми тысяч тонн рапса. Урожайность превысила тридцать центнеров на гектар, отметили в ведомстве.

Самые большие показатели по сбору масличных культур показали Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Кашира. Там собрали свыше 9,6 тысячи тонн, 7,5 тысячи тонн, 3,1 тысячи тонн и 3 тысячи тонн соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки фермеров.