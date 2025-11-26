Подмосковные активисты «Другого Дела» окажут помощь подопечным фонда «Звезды Детям»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил благотворительный спецпроект помощи подопечным фонда Александра Кержакова «Звезды Детям», в рамках которого активисты передадут им одежду, обувь, школьные принадлежности, книги и другие вещи к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Участниками могут стать все жители региона, для этого им нужно зарегистрироваться в сервисе проекта «Другое Дело» и перевести накопленные баллы в фонд. Ожидается, что к 20 декабря удастся собрать баллы на сумму, эквивалентную более 1 млн рублей. Проект «Звезды Детям с Другим Делом» направлен на то, чтобы все могли помочь детям из детских домов, малоимущих, многодетных и кризисных семей, которые курируются благотворительным фондом.

«Взаимопомощь проявляется, когда люди объединяются. Совершая добрые дела, мы не только решаем сиюминутные проблемы, но и показываем подрастающему поколению пример милосердия и сострадания, мотивируем на добро», – отметил руководитель отдела специальных мероприятий проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Иван Тристан.

Спецпроект реализуют в три этапа. Сначала для пользователей откроют виртуальный каталог с товарами для подопечных фонда, после чего они смогут перевести любое количество баллов — от 100 до 30 тыс. — на их покупку. 31 декабря собранные подарки передадут детям.

