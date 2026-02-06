Подмосковные активисты отправили в зону СВО около 222 тонн гумпомощи

С начала специальной военной операции члены подмосковного отделения «Единой России», активисты и неравнодушные жители собрали для фронта и новых регионов почти 18 тыс. тонн гуманитарного груза, около 222 тонн — в январе 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Так, например, из Лобни военным из танковой дивизии передали бензиновые генераторы и оптоволокно.

«Совместная работа „Единой России“, депутатов и волонтеров позволяет системно и оперативно обеспечивать военнослужащих всем необходимым. Мы регулярно координируем сбор и отправку гуманитарной помощи, учитывая реальные потребности на местах», — отметил депутат окружного Совета от «Единой России» Михаил Стельмах.

Кроме того, во Власихе в общественную приемную местного отделения партии обратились военнослужащие с просьбой поставить оборудование для обогрева. Представители волонтерской организации «Доброволец РВСН» под руководством зампредседателя Совета депутатов округа, главы фракции «Единая Россия» Алексея Клюкина проедет по регионам, прилегающим к зоне боевых действий, чтобы передать требуемую помощь.

Напомним, что передать необходимые вещи могут все желающие. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.