Подмосковные бизнесмены узнают о нюансах использования цифровой подписи на бесплатном вебинаре

Для собственников и руководителей бизнеса в Подмосковье проведут бесплатный вебинар, на котором расскажут о нюансах использования цифровой подписи.

Занятия состоятся по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты Подмосковья, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Спикером выступит адвокат московской коллегии адвокатов «Сед Лекс» Лилия Абдуллина. На вебинаре будут разобраны различные вопросы, в том числе об отмене решений по смене гендиректоров и о внесении корректирующих сведений в ЕГРЮЛ. Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в два раза увеличили выпуск компьютеров и оптики.