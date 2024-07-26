Подмосковные дорожники приступили к устройству искусственных неровностей на региональных дорогах

Дорожные службы Подмосковья начали обустраивать искусственные неровности на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом заявили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что всего в этом сезоне планируется установить не менее ста пятидесяти искусственных неровностей для принудительно снижения скоростного режима. Заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что восемь штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе.

В ведомстве добавили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается строительство более 60 км тротуаров и 30 км линий освещения, установка около 80 км металлических, тросовых и перильных ограждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что объекты торговли на вылетных магистралях и центральных улицах городов региона приведут в соответствие.