Подмосковные единороссы с начала СВО передали на фронт свыше 18 тыс. тонн гуманитарной помощи

Члены подмосковного отделения партии «Единая Россия» с начала СВО передали на фронт более 18 тыс. тонн гуманитарной помощи. По итогам 2025 года было отправлено свыше 5 тыс. тонн гумпомощи.

Очередную партию груза отправили из Павловского Посада. В состав новой партии груза вошли четыре автомобиля, детекторы дронов, тепловизоры, дизельные генераторы, электровелосипеды, строительные материалы.

«Мы серьезно усилили техническую часть: везем мощные усилители сигнала, системы видеоперехвата "Сова" и автомобили. Важно понимать: за каждой позицией в списке стоят жизни наших бойцов», — отметил депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.

По его словам, помощь доставят в более чем 50 подразделений. Всего с начала СВО из округа отправили более 440 тонн гумпомощи. Ее передали десяткам подразделений.

Из Мытищ передали средства гигиены и медикаменты подразделениям на Херсонском направлении. Из Жуковского — автозапчасти, насосы, инструменты, строительные материалы, маскировочные сети, антидроновые покрывала. В доставке груза принимал участие депутат местного Совета депутатов от партии Дмитрий Овчинников. Он поблагодарил всех, кто помогал со сбором помощи.

«В сборе последней партии участвовали «Жуковский десант», московская группа «ZOV поможем нашим», Союз десантников России, сотрудники МФЦ, школы, волонтерские объединения «Жуковяз» и сотни неравнодушных жителей нашего города», – сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.