Подмосковные энергетики перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

Подмосковные энергетики вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в праздничные дни, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, в «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с 23 по 26 февраля запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компаний и оперативно-ремонтного персонала.

«Мособлэнерго» с восьми часов утра пятницы до восьми часов утра понедельника отменяет все плановые ремонты и переключения. На круглосуточном дежурстве находится шестьдесят шесть бригад для оперативного устранения аварийных ситуаций.

После ввода режима повышенной готовности дополнительно привлекается свыше трехсот бригад и более 570 единиц спецтехники.

Также в постоянной готовности к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы более 1,9 тысячи специалистов компании «Россети Московский регион».

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