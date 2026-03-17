Подмосковные герои СВО стали участниками предварительного голосования «Единой России»

Подмосковные герои специальной военной операции принимают участие в предварительном голосовании «Единой России», они ставят перед собой различные задачи, в том числе адаптацию бойцов в мирной жизни и помощь семьям. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, замкомандира полка Виталий Трухачев планирует избираться в Госдуму. Он отметил, что планирует поднять вопросы, связанные с устранением бюрократических проблем при оформлении льгот и мер поддержки, а также с помощью в социализации и трудоустройстве.

«Нужно довести выполнение социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов до полного объема, особенно в сфере социализации», — отметил Виталий Трухачев.

Кроме того, кандидатом стал ветеран СВО Павел Коломацкий, который на фронт добровольцем, служил бойцом-санитаром, в разведке и стал командиром роты специальных мероприятий ДРО БАРС 31 «Пламя». Он планирует баллотироваться в Московскую областную думу.

Партия «Единая Россия» объявила о старте предварительного голосования 11 марта, в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. Участникам СВО, желающим выдвинуться на выборы, предложены особые условия — по итогам предварительного голосования они получат дополнительные 25% от того количества голосов, которые наберут.

