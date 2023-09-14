Подмосковные грузоперевозчики смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе водительского мастерства

Победители внутренних соревнований в октябре примут участие во всероссийском конкурсе «Лучший водитель России — 2023», который состоится в Ставрополе. Мероприятие приурочат к празднованию Дня автомобилиста.

Как отметил президент организации «Водители России» Олег Торош, конкурс водительского мастерства является профориентационной площадкой по привлечению молодежи в транспортную сферу. Приоритетные задачи состязаний — повышение профессионализма водителей и престижа профессии, а также привлечение новых кадров.

«Мы реализуем кадровую политику на территории России. <…> Приглашаем транспортные компании Московской области не только принять участие во всероссийском конкурсе водительского мастерства, но и подключиться к поиску новых кадров и вовлечению молодежи в профессию», — подчеркнул Торош.

Конкурс «Лучший водитель России» согласован с министерством транспорта Российской Федерации. В судейскую команду войдут руководители ведущих автомобильных ассоциаций страны и эксперты транспортной отрасли. Заявки на участие принимаются до середины октября по электронной почте info@driversrussia.ru. Программа конкурса доступна по ссылке.

Организатором конкурса водительского мастерства выступает общественная организация «Водители России». Там отметили, что такие соревнования будут проходить каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Московской области.

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