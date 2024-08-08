Подмосковные ИТ-специалисты смогут оценить меры господдержки отрасли

Подмосковные сотрудники ИТ-компаний могут стать участниками Всероссийского исследования результатов и перспектив господдержки сферы высоких технологий. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, они смогут рассказать о ситуации в отрасли и своей роли в создании будущего страны, поделиться впечатлениями о текущих мерах поддержки и оставить пожелания по дополнительной помощи. Пройти опрос можно по ссылке. Отметим, что он проходит по инициативе Минцифры России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.