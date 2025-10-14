Подмосковные изобретатели создали уникального боевого робота

Команда Solarbot из Балашихи, двукратный чемпион России по робототехнике (2016 и 2019 годы), готовится к новому испытанию — международному чемпионату «Битва роботов», который пройдет 1 ноября в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание REGIONS.

После успешного прохождения двух отборочных этапов, где балашихинцы соревновались с командами из 12 регионов России, Индии и Бразилии, они везут на Урал свою новейшую разработку — мини-робота PiP весом всего 1,5 кг. Особенность конструкции в том, что все комплектующие помещены в трубу диаметром 35 мм и длиной 165 мм, что делает робота компактным и маневренным.

Капитан команды Анастасия Филь раскрыла технические особенности разработки. По ее словам, робот является боевым и имеет ходовые колеса: по три с каждой стороны. Такая конфигурация обеспечивает живучесть. Благодаря этому при выходе из строя одного колеса остальные продолжают работать. При этом любой модуль можно заменить на шагающий.

Отметим, над уникальным проектом работали четыре человека: Анастасия Филь и Дмитрий Мелькин как авторы концепции, а также Денис Кашин и 11-летний пилот Иван Елистратов, который управлял роботом на соревнованиях. Подготовка к чемпионату велась с марта, включая многочисленные тесты и конструктивные доработки, что уже принесло команде победу в двух этапах международного чемпионата.

