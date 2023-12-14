Подмосковные кадеты примут участие в Кремлевском Благотворительном Кадетском Балу
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Уже в предстоящую субботу в Москве состоится VIII Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал. Так, в мероприятии примут участие ребята из пятнадцати городских округов Подмосковья. Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.
«Все участники прошли серьезный конкурсный отбор. Мы поддерживаем наших кадетов и желаем им достойно представить свои учебные заведения и наш регион на Международном Балу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Участница Бала, командир взвода «Красногорских орлят» школы №19 в Красногорске Эвелина Игнатьева рассказала, что VIII Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал можно назвать культурным смотром будущего России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.