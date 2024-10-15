Подмосковные коммунальщики посоветовали жильцу «фильтровать базар»

Сотрудники ООО «УК ЖКХ «ПОСАД-7» «оригинально» ответили жильцу, оставившему на портале «Добродел» жалобу на текущий стояк.

Коммунальщики написали, что проблема устранена, и посоветовали гражданину «фильтровать базар».

Об этом сообщается в телеграм-каналах Подмосковья.

«Уважаемый гражданин! Статус вашего обращения: Решено. Выявлены нарушения, меры приняты. Строить жену будете. По проблеме изложили. Фильтруйте базар. С уважением, управляющая компания ООО «УК ЖКХ «ПОСАД-7», — говорится в сообщении.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Сергиево-Посадского Совета депутатов Андрей Мардасов. По его словам, до этого данная управляющая компания неоднократно закрывала заявку, не решив при этом проблему. Тогда возмущенный житель обвинил коммунальщиков в безответственности и коррупции.

Как сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа, речь идет о доме №2 по улице Мира. К настоящему моменту там произведена замена трубы отопления.

Ранее сообщалось о том, что более трехсот подъездных дверей в домах Подмосковья отремонтировали за три месяца.