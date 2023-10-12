Подмосковные компании могут подать заявку на национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта»

В России начался прием заявок на первую национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта». Принять участие в ней могут подмосковные компании, ученые, а также региональные и муниципальные органы власти, которые занимаются развитием и активным внедрением технологий ИИ.

Как отметила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба ведомства, Подмосковье активно внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Сейчас в регионе успешно работает семнадцать таких проектов, восемь из них были запущены в этом году.

«Сфера его (ИИ. — прим. ред.) применения с каждым годом расширяется. <…> нейросеть, например, выявляет незаконную уличную торговлю, контролирует питание в школах и помогает врачам заполнять медицинские карты пациентов», — отметила Куртяник.

Лауреаты премии «Лидеры искусственного интеллекта» получат возможность войти в число признанных лидеров рынка ИИ. Узнать более подробную информацию и подать заявку можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Московской области Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями граждан.

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